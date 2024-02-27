Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Tips Praktis Bayar Cicilan Mobil dan Motor, Lewat BRImo Aja!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |11:46 WIB
Tips Praktis Bayar Cicilan Mobil dan Motor, Lewat BRImo Aja!
Ilustrasi menggunakan aplikasi BRImo untuk bayar tagihan multifinance. (Foto: dok freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebutuhan orang untuk memiliki sepeda motor atau mobil menjadi hal yang tak bisa dihindarkan. Kendaraan pribadi kekinian memang menjadi kebutuhan banyak orang, baik untuk transportasi sehari-hari maupun hobi.

Banyak orang yang memilih membeli sepeda motor atau mobil dengan cara kredit. Tentunya, hal ini menjadi opsi, terutama bagi mereka yang ingin memiliki kendaraan tanpa harus mengeluarkan uang sekaligus dalam jumlah besar.

Tapi, kamu harus ingat lho, pembayaran cicilan kredit nggak boleh melebihi dari 30 persen penghasilan kita. Hal ini bukan tanpa alasan. Cicilan yang tidak melebihi 30 persen gaji bertujuan untuk untuk menjaga kesehatan keuangan agar tidak terlilit hutang.

Sebagai contoh, jika penghasilan kita Rp5 juta per bulan, maka maksimal cicilan yang boleh dibayarkan adalah Rp1,5 juta per bulan. Nah, teknologi masa kini semakin memudahkan kita dalam melakukan berbagai hal, termasuk dalam hal pembayaran cicilan kendaraan bermotor.

Kini, dengan adanya teknologi mobile banking, kita tidak perlu lagi jauh-jauh ke loket pembayaran atau transfer bank untuk membayar cicilan.

Biasanya perusahaan multifinance memberikan beberapa opsi pembayaran, termasuk autodebet yang memudahkan. Namun jika tidak, ada aplikasi BRImo yang bisa memudahkan dalam pembayaran cicilan bulanannya.

BRI menghadirkan kemudahan pembayaran cicilan melalui aplikasi BRImo. BRImo adalah aplikasi mobile banking dari BRI yang menawarkan berbagai fitur menarik, termasuk fitur pembayaran cicilan motor dan mobil.

Bayar Cicilan Motor atau Mobile Lewat BRImo

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188651//ptfi_serahkan_gedung_pusat_sains_dan_kemitraan_uncen-1xpz_large.jpeg
Freeport Serahkan Gedung Sains UNCEN, Perkuat Riset dan Pembelajaran di Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188525//pgn_perkuat_infrastruktur_dan_kolaborasi-nyo3_large.jpeg
PGN Perkuat Infrastruktur dan Kolaborasi, Siap Hadapi Tantangan Bisnis 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/11/3188500//ilustrasi_beli_kendaraan_baru-Ls1J_large.jpg
Baru Beli Kendaraan? Ini Cara Cepat Urus BBNKB di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/11/3188349//shopee_rayakan_satu_dekade_hadirkan_fuji_batik_kanthil_dan_kintakun-wgLV_large.jpg
Shopee Satu Dekade: Hadirkan Fuji, Batik Kanthil, dan Kintakun Sambut Puncak 12.12 Birthday Sale
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188330//gubernur_bobby_tinjau_posko_air_hitam-pNfH_large.jpg
Bobby Nasution Pastikan Tanggul Sei Wampu Langkat Segera Diperbaiki, Antisipasi Banjir Tak Terulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/340/3188328//gubernur_bobby_gerak_cepat_tangani_banjir_di_tanjung_pura-VEFO_large.jpg
Gubernur Sumut Tinjau Banjir di Tanjung Pura, Instruksikan Percepatan Perbaikan Tanggul Jebol
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement