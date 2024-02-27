Tips Praktis Bayar Cicilan Mobil dan Motor, Lewat BRImo Aja!

JAKARTA - Kebutuhan orang untuk memiliki sepeda motor atau mobil menjadi hal yang tak bisa dihindarkan. Kendaraan pribadi kekinian memang menjadi kebutuhan banyak orang, baik untuk transportasi sehari-hari maupun hobi.

Banyak orang yang memilih membeli sepeda motor atau mobil dengan cara kredit. Tentunya, hal ini menjadi opsi, terutama bagi mereka yang ingin memiliki kendaraan tanpa harus mengeluarkan uang sekaligus dalam jumlah besar.

Tapi, kamu harus ingat lho, pembayaran cicilan kredit nggak boleh melebihi dari 30 persen penghasilan kita. Hal ini bukan tanpa alasan. Cicilan yang tidak melebihi 30 persen gaji bertujuan untuk untuk menjaga kesehatan keuangan agar tidak terlilit hutang.

Sebagai contoh, jika penghasilan kita Rp5 juta per bulan, maka maksimal cicilan yang boleh dibayarkan adalah Rp1,5 juta per bulan. Nah, teknologi masa kini semakin memudahkan kita dalam melakukan berbagai hal, termasuk dalam hal pembayaran cicilan kendaraan bermotor.

Kini, dengan adanya teknologi mobile banking, kita tidak perlu lagi jauh-jauh ke loket pembayaran atau transfer bank untuk membayar cicilan.

Biasanya perusahaan multifinance memberikan beberapa opsi pembayaran, termasuk autodebet yang memudahkan. Namun jika tidak, ada aplikasi BRImo yang bisa memudahkan dalam pembayaran cicilan bulanannya.

BRI menghadirkan kemudahan pembayaran cicilan melalui aplikasi BRImo. BRImo adalah aplikasi mobile banking dari BRI yang menawarkan berbagai fitur menarik, termasuk fitur pembayaran cicilan motor dan mobil.

Bayar Cicilan Motor atau Mobile Lewat BRImo