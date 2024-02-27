United Tractors (UNTR) Kantongi Laba Rp20,6 Triliun di 2023

JAKARTA - PT United Tractors Tbk (UNTR) mengantongi laba bersih senilai Rp20,6 triliun pada tahun 2023. Laba UNTR turun 1,87% year-on-year (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya senilai Rp21 triliun.

Ini mendorong laba per saham dasar UNTR sedikit koreksi menjadi Rp5.675 per saham, dari semula Rp5.679 per saham.

Dari sisi topline, pendapatan bersih UNTR tumbuh 4,02% yoy mencapai Rp128,58 triliun. Kendati beban pokok turut bertambah, tetapi margin laba kotor masih lebih tinggi secara tahunan mencapai 27,83%.

Sayangnya, kenaikan aneka pos beban lain, seperti salah satunya beban administrasi, hingga biaya lain-lain, mendorong laba sebelum pajak UNTR berada di angka Rp28,72 triliun, terpangkas tipis dibandingkan akhir tahun lalu, demikian dikutip dari keterbukaan informasi, Selasa (27/2/2024).