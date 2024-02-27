Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini Menu Makan Siang Gratis yang Dipatok Rp15.000 per Anak

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |08:49 WIB
Ternyata Ini Menu Makan Siang Gratis yang Dipatok Rp15.000 per Anak
Ilustras menu makan siang gratis ( Foto : Freepik)
JAKARTA - Ternyata ini menu makan siang gratis yang dipatok Rp15.000 per anak. Adapun program makan siang gratis bakal dimasukkan ke dalam postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam program makan siang gratis itu targetnya 1 orang anak mendapatkan jatah makan siang sebesar Rp15.000 dengan lauk yang disesuaikan ke depannya.

"Menunya nanti dilepaskan ke daerah masing-masing, kita tidak menyeragamkan. Merata di seluruh Indonesia sebesar Rp15 ribu per orang," ujar Menko Airlangga di Jakarta.

Dia melanjutkan ternyata ini menu makan siang gratis yang dipatok Rp15.000 per anak ini terdiri dari untuk nasi dan lauk pauk saja. Nantinya setiap daerah akan disesuaikan untuk isi sepiring nasinya.

"Itu kan dibuat macam-macam, nanti akan ada pembahasan, ini di luar susu," ujarnya.

Halaman:
1 2
