RI Perkuat Ekosistem Industri Kecantikan, Menko Airlangga: Luar Biasa Tumbuh Double Digit

JAKARTA - Industri kecantikan merupakan salah satu sektor yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Didukung oleh meningkatnya daya beli masyarakat, pesatnya perkembangan digitalisasi, serta pergeseran preferensi konsumen, sektor ini menjadi salah satu motor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah terus mencermati dinamika tersebut dan berupaya memastikan agar potensi besar industri kecantikan dapat dioptimalkan secara inklusif, aman, dan berkelanjutan.

“Ini sesuatu hal yang luar biasa karena dipertontonkan ke publik dalam sebuah pameran kreatifitas dan inovasi daripada anak-anak muda. Dan memang industri kosmetik, wellness, itu tumbuhnya double digit,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Menko Airlangga menyebut Jakarta X Beauty 2025 menjadi wadah kolaborasi bagi pelaku industri, UMKM, kreator konten, serta konsumen untuk melihat perkembangan terbaru di sektor kecantikan. Gelaran berskala besar seperti ini dinilai memiliki kontribusi penting dalam memperkuat ekosistem industri sekaligus meningkatkan literasi dan kesadaran konsumen.

Pameran tersebut juga memperlihatkan kuatnya minat dan kreativitas anak muda dalam menciptakan inovasi produk kecantikan. Munculnya beragam merek lokal baru, termasuk produk untuk segmen laki-laki, menunjukkan semakin luasnya pasar dan besasrnya potensi industri ini di masa mendatang.

Lebih lanjut, konsumsi masyarakat pada kategori pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan diri turut menjadi penopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2025. Sektor ini mengalami kenaikan dari 2,91% pada kuartal II-2025 menjadi 4,21% pada kuartal III-2025, menunjukkan tingginya minat dan daya beli terhadap produk sandang maupun perawatan diri.