Soal Pemangkasan BUMN, Ini Kata Erick Thohir

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mencatat jumlah perusahaan pelat merah kini tersisa 40 perseroan. Jumlah itu mengalami penurunan drastis dibandingkan periode Oktober 2023 yang berada di angka 60-an perusahaan.

Pengurangan jumlah BUMN disebabkan adanya program perampingan, penggabungan (merger), hingga pembubaran perusahaan ‘mati suri’ yang dilakukan Kementerian BUMN sejak beberapa tahun lalu.

Pada tahun ini, Erick menyebut perampingan perusahaan negara belum dapat dilakukan. Sekalipun, target awal pemegang saham bahwa pemangkasan dilakukan hingga 2024 dan menyisakan 37 perseroan.

“(Tahun ini ada pemangkasan?) Kayaknya sudah habis, jumlah BUMN tinggal 40,” ujar Erick saat ditemui wartawan, Selasa (27/2/2024).

Dia yakin, jumlah BUMN akan semakin mengecil, tetapi semakin besar food print-nya. Tak sampai di situ, Erick juga berharap setelah periodesasi dirinya menakhodai Kementerian BUMN pengurangan perusahaan negara terus dilakukan hingga menyisakan 30 saja. Upaya itu bisa dilakukan oleh Menteri BUMN setelahnya.