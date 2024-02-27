Ini Dia Pengusaha Paling Kaya di Hong Kong, Punya Harta Rp559,17 Triliun

JAKARTA - Li Ka-Shing, seorang miliarder yang dijuluki Superman karena dihormati sebagai salah satu pengusaha paling berpengaruh di Asia. Menurut data Forbes, Li-Ka-Shing menjadi orang terkaya di Hong Kong.

Melansir pada situs Forbes, pada Senin (26/2/2024), Li-Ka-Shing memiliki harta kekayaan bersih sebesar USD36,2 miliar atau setara dengan Rp559,17 triliun (Kurs Rp15.446 per USD).

Mayoritas kekayaan Li Ka-Shing terdiri dari kepemilikan saham di perusahaan real estate CK Hutchison Holdings dan CK Asset Holdings. Meskipun dia telah pensiun pada Mei 2018, Li Ka-Shing saat ini menjabat sebagai penasihat senior di perusahaannya.

Saat ini, putranya yang bernama Victor telah mengambil alih kepemimpinan perusahaan dan juga merupakan seorang konglomerat. Perusahaan tersebut memiliki lebih dari 300.000 karyawan yang beroperasi di lebih dari 50 negara.

Li Ka-Shing, seorang pria yang lahir pada tahun 1928, memulai karirnya sebagai produsen bunga dan mainan plastik sebelum akhirnya beralih ke bidang properti. Pada usia 21 tahun, dia mendirikan perusahaan plastik bernama Cheung Kong, yang namanya diambil dari Sungai Yangtze. Dia menggunakan tabungan pribadinya dan pinjaman dari kerabatnya senilai USD6.500 atau sekitar Rp100,4 juta.

Pada tahun 1979, Li membeli saham mayoritas di Hutchison Whampoa, menjadikannya pengusaha Tiongkok pertama yang mengakuisisi perusahaan besar di Inggris. Di bawah kepemimpinannya, Hutchison berkembang menjadi operator pelabuhan terbesar di dunia dan memiliki investasi di berbagai sektor, termasuk minyak, telekomunikasi, dan internet.