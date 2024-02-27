Advertisement
PROPERTY

Ini Progres Pembangunan Istana Negara, Perkantoran hingga Rumah di IKN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 27 Februari 2024 |11:41 WIB
JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dimulai sejak 2020 terus berlangsung sesuai target dan roadmap yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara Danis Sumadilaga.

Danis mencontohkan, pembangunan Istana Negara di IKN sudah terealisasi sebesar 56,37%, sedangkan pembangunan jalan tol langsung ke IKN sudah mencapai 70% dengan jarak tempuh 30-40 menit ke Balikpapan.

Di kawasan IKN juga telah dimulai pembangunan 89 paket pekerjaan konstruksi dengan investasi senilai Rp68,6 triliun, seperti kawasan perkantoran, hunian, rumah ibadah, serta sistem jaringan air minum dan sanitasi.

“Proses pembangunan berjalan sesuai dengan tahap-tahap yang telah direncanakan,” ujar Danis melalui keterangan pers, Selasa (27/2/2024).

Danis menjelaskan pembangunan IKN dilakukan dalam lima tahap. Pertama, 2022-2024, pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan prioritas dengan jumlah penduduk 260.000 orang. Kedua, 2025-2029, pembangunan area inti IKN termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman dan pengembangan kawasan riset dan talenta.

Ketiga, 2030-2034, pembangunan progresif, termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri dan penguatan kota cerdas. Keempat, 2034-2039, pembangunan seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Kelima, 2040-2045, pengokohan reputasi IKN sebagai Kota Dunia Untuk Semua dengan jumlah penduduk akan mencapai 1.911.000 orang.

