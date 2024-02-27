Mengapa Uang Penting untuk Manusia? Ternyata Ini 5 Manfaatnya

JAKARTA - Mengapa uang penting untuk manusia? Uang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu.

Pada zaman dahulu, sebelum uang tercipta, manusia melakukan transaksi dengan sistem barter atau bertukar. Dahulu emas dan besi murni masih menjadi alat pembayaran yang sah. Namun seiring berkembangnya zaman uang diciptakan untuk efisiensi dan memudahkan nilai tukar.

Uang sendiri pertama kali diciptakan pada abad ke-6 sebelum Masehi (SM) oleh bangsa Lydia. Uang pertama yang diciptakan adalah uang logam yang tercetak dari elektrum, campuran emas 75% dan perak 25% dengan gambar singa.

Mengapa uang penting untuk manusia? Berdasarkan penelusuran Okezone, Selasa (27/2/2024), uang memiliki banyak fungsi yaitu:

BACA JUGA: BI Pastikan Ketersediaan Rupiah di Ramadhan dan Lebaran 2024 Cukup

1. Memenuhi Kebutuhan Hidup

Saat ini manusia tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup dengan berburu. Walau masih banyak yang berkebun sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan, manusia masih memiliki banyak kebutuhan hidup lainnya yaitu sandang (pakaian) dan papan (rumah). Untuk memenuhi semua kebutuhan hidup primer tersebut, dibutuhkan uang.

2. Sebagai Alat Tukar yang Sah

Saat ini transaksi jual beli tidak lagi dilakukan dengan sistem barter. Sebab akan sulit untuk menentukan barang yang memiliki harga sama persis antara satu dengan yang lainnya. Maka, digunakanlah uang sebagai alat tukar yang sah. Setiap negara akan memiliki mata uangnya sendiri yang kemudian akan dikonversikan ke mata uang negara lainnya apabila pergi ke luar negeri.