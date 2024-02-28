Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Cara Perkuat Rantai Pasok Gas untuk Bahan Bakar Pembangkit Listrik

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |17:35 WIB
Ini Cara Perkuat Rantai Pasok Gas untuk Bahan Bakar Pembangkit Listrik
Perkuat Rantai Pasok Gas untuk Pembangkit Listrik (Foto: Dokumen PLN)
A
A
A

JAKARTA - Cara memperkuat rantai pasok gas untuk bahan bakar pembangkit listrik. PT PLN (Persero) melalui Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) memperkuat kehandalan sistem kelistrikan nasional melalui pengamanan pasokan bahan bakar pembangkit listrik.

Hal ini sekaligus menjadi langkah strategis PLN EPI dalam mendukung penggunaan gas sebagai energi yang ramah lingkungan selama transisi energi.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, PLN terus melakukan transformasi dan penguatan lini bisnis secara menyeluruh. Peningkatan infrastruktur gas dinilai memegang peranan penting dalam upaya penyediaan listrik yang handal bagi masyarakat.

"PLN terus mengupayakan terjaganya pasokan listrik yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional," katanya dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Iwan melanjutkan, penguatan rantai pasok bahan bakar untuk pembangkit listrik terus dilakukan PLN Group dalam beberapa tahun terakhir. Selain memastikan ketersediaan infrastruktur, PLN EPI juga terus mengembangkan integrasi sistem digital rantai pasok.

Halaman:
1 2
