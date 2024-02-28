Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Beras Meroket, KPPU Bentuk Tim Khusus Selidiki Dugaan Kartel

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 28 Februari 2024 |18:24 WIB
Harga Beras Meroket, KPPU Bentuk Tim Khusus Selidiki Dugaan Kartel
KPPU bentuk tim selidiki kartel beras (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA KPPU membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kartel beras. Hal ini seiring dengan harga beras yang naik tajam di pasaran.

Komisioner KPPU Pengawasan Persaingan Usaha Hilman Pujana mengatakan saat ini pihaknya telah membentuk tim khusus untuk menelisik penyebab harga beras di pasar yang terus mengalami peningkatan.

Hilman mengatakan tim gabungan yang dibentuk untuk menyelidiki harga beras tersebut beranggotakan, Deputi Kajian Advokasi untuk Pencegahan hingga Komisioner Bidang Penegakan Hukum KPPU.

"Kemarin rapat Komisi bentuk tim khusus beras ini ada dari tim kajian dan penegakan hukum," ujarnya dalam konferensi pers di Kantornya, Rabu (28/2/2024).

Lebih jauh Hilman menjelaskan, tim khusus bentukan KPPU itu bertujuan untuk menganalisa seluruh aktivitas perberasan mulai dari hulu sampai hilir. Sejak padi di panen, dibawa kepenggilingan, hingga pendistribusian sampai pasar. Aktivitas tersebut tentunya melibatkan banyak pihak yang berpengaruh pada kondisi perberasan dipasar.

