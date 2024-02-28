Cek Nomor BPJS Kesehatan dengan NIK Mudah dan Efisien, Ini 5 Caranya

JAKARTA - Cek nomor BPJS kesehatan dengan NIK mudah dan efisien. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan kesehatan adalah jaminan yang diselenggarakan secara nasional sesuai dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Adapun tujuan yang dimiliki yaitu untuk menjamin seluruh rakyat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Cek nomor BPJS kesehatan dengan NIK mudah dan efisien menjadi topik yang banyak dibahas oleh masyarakat. Pasalnya BPJS Kesehatan saat sudah banyak digunakan sebagian masyarakat Indonesia. Sebab masyarakat akan bisa menggunakannya ketika sakit atau butuh pelayanan medis lainnya.

Cek nomor BPJS kesehatan dengan NIK mudah dan efisien berdasarkan penelusuran Okezone, Rabu (28/2/2024) adalah sebagai berikut:

Melalui Telepon

- Telepon melalui nomor 1500400.

- Sampaikan maksud tujuan cek nomor BPJS Kesehatan pada operator.

- Masukkan NIK, nama lengkap, dan tanggal lahir.

- Tunggu hingga operator akan membantu proses verifikasi dan memberitahu nomor BPJS Kesehatan.

Melalui SMS

- Kirim SMS melalui nomor HP 0877-7550-0400.

- Ketik NIK spasi nomor NIK KTP. Contoh: NIK 357303030987.

- Tunggu pesan balasan yang berisi keterangan nomor BPJS Kesehatan.