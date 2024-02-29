Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Akhir Bulan Melemah ke Level 7.316

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:26 WIB
IHSG Akhir Bulan Melemah ke Level 7.316
Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah hari ini (Ilustrasi: Okezone)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akhir bulan ditutup melemah ke zona merah pada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup melemah 12,52 poin atau 0,17% ke level 7.316,11.

Pada penutupan perdagangan, Kamis (29/2/2024), terdapat 239 saham menguat, 292 saham melemah dan 232 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp15,2 triliun dari 28,6 miliar saham yang diperdagangkan.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk (SMLE) naik 15,69% ke Rp236, PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) naik 15,33% ke Rp173 dan saham PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (JKON) naik 11,49% ke Rp97.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
