Turun 0,16%, IHSG Ambil Jeda di Level 7.300

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada jeda perdagangan sesi pertama Senin (4/3/2024). IHSG siang ini turun 0,16% atau 11,49 poin ke level 7.300.

Pada perdagangan sesi I, volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,97 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp3,67 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 747.923 kali. Adapun, sebanyak 283 saham harganya terkoreksi, 233 saham harganya naik dan 244 saham lainnya stagnan.

Sektor teknologi terkoreksi 0,95%, sektor keuangan turun 0,60%, sektor properti turun 0,40%, sektor infrastruktur turun 0,31%, sektor non siklikal turun 0,21% dan sektor kesehatan turun 0,07%. Sementara itu, sektor energi naik 0,66%, sektor industri naik 0,37%, sektor siklikal naik 0,29%, sektor transportasi naik 0,24%, dan sektor bahan baku naik 0,14%.

Di sisi lain, indeks LQ45 turun 0,26% ke level 985, indeks IDX30 turun 0,24% ke level 499, indeks MNC36 turun 0,21% ke level 378, sedangkan indeks JII naik 0,23% ke level 514.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Eagle High Plantations Tbk (BWPT) naik 17,31% ke Rp61, PT Alfa Energi Investama Tbk (FIRE) naik 13,83% ke Rp107 dan PT Jhonlin Agro Raya Tbk (JARR) naik 10,79% ke Rp308.