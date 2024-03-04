Profil Yusuf Permana, Kabiro Protokol Setpres yang Jadi Komisaris BNI

JAKARTA - Profil Yusuf Permana, Kabiro Protokol Setpres yang menjadi Komisaris BNI.

Pemegang saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) sepakat untuk mengangkat Mohamad Yusuf Permana sebagai komisaris baru.

Hal itu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada hari ini. Yusuf mengganti posisi yang sebelumnya dijabat oleh Susyanto.

"RUPST menyetujui pengangkatan Mohamad Yusuf Permana sebagai Komisaris," ujar Direktur Utama BNI Royke Tumilaar dalam konferensi pers RUPST BNI, Senin (4/3/2023).

Yusuf diketahui merupakan Kepala Biro Protokol Sekretariat Presiden - Kementerian Sekretariat Negara dan saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Bank Tabungan Negara (BBTN).

Seperti dikutip laman resmi PT Djakarta Lloyd, Yusuf lahir di Jakarta 24 September 1975. Pendidikan terakhirnya adalah Sarjana Ekonomi di Universitas Gunadarma.

Yusuf pernah menjadi staf pribadi istri Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri, yaitu almarhum Taufiq Kiemas (1999 sampai dengan 2002).