HOME FINANCE HOT ISSUE

Izin Impor Beras 3,6 Juta Ton pada 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |11:26 WIB
Izin Impor Beras 3,6 Juta Ton pada 2024
Kemendag terbitkan izin impor beras 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kemendag menerbitkan izin impor beras 3,6 juta ton pada 2024. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengungkapkan angka tersebut terpantau naik dari impor beras tahun 2023 lalu sebesar 3,5 juta ton.

Isy Karim menjelaskan izin impor tersebut diberikan sebagai penugasan kepada Perum Bulog untuk meningkatkan cadangan beras di tengah masyarakat, sehingga ke depan mampu mengantisipasi apabila ada lonjakan harga.

"Kami sudah menerbitkan persetujuan impor, pertama 2 juta ton tahun 2024, dan ada tambahan 1,6 juta ton persetujuan impor sudah diterbitkan," ujar Isy Karim dalam Rapat Koordinasi Pengamanan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 di Jakarta, Senin (4/3/2024).

Lebih lanjut, Isy Karim menjelaskan hingga saat ini realisasi impor beras sudah mencapai 600 ribu ton, tercatat sejak Januari - Februari 2024 lalu. Ke depan akan bertambah seiring dengan kuota impor 3,6 juta ton yang sudah diberikan kepada pemerintah.

"Dari laporan perum Bulog, realisasinya sudah lebih dari 500 ribu ton pada triwulan pertama ini," sambungnya.

Isy karim menambahkan hingga saat ini posisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berada di angka sekitar 1,2 - 1,4 juta ton. Hal tersebut diharapkan mampu untuk melakukan intervensi pasar agar tidak terjadi lonjakan harga ketika transisi musim panen yang baru terjadi puncaknya pada bulan April.

