HOT ISSUE

Erick Thohir hingga Jaksa Agung Kumpul Bareng Bahas Dugaan Korupsi Dapen BUMN

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |13:49 WIB
Erick Thohir hingga Jaksa Agung Kumpul Bareng Bahas Dugaan Korupsi Dapen BUMN
Erick Thohir hingga Jaksa Agung bahas soal korupsi dapen BUMN (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir hingga Jaksa Agung kumpul bareng bahas dugaan korupsi dana pensiun BUMN. Penanganan dugaan kasus penyelewengan atau tindak pidana korupsi di perusahaan pelat merah terus dilakukan pemerintah melalui Kementerian BUMN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Penanganan atau pembenahan dugaan tindak pidana di internal BUMN mendorong Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan pertemuan secara tertutup, Senin (4/3/2024).

Meski tidak merinci secara menyeluruh ihwal dugaan korupsi di BUMN, Erick memastikan program bersih-bersih BUMN akan terus dilakukan pihaknya. Aksi ini pun didukung penuh oleh BPKP dan Kejaksaan Agung.

“Tapi pertanyaannya sudah selesai? Belum karena transformasi ini terus dilanjutkan. Apalagi tantangan yang terjadi di dunia sekarang dinamikanya cukup kompleks,” ucap Erick usai pertemuan tersebut dan ditemui di gedung BPKP.

“Nah ini yang kita harapkan, tentu dengan kerja sama ini kita dorong lagi supaya penertiban yang terjadi di BUMN dengan pengawalan, pendampingan ini bisa lebih baik lagi, tapi ujungnya apa? Korporasinya sehat, pelayanan publik lebih meningkat lagi,” paparnya.

Halaman:
1 2
