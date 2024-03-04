Ratusan Warga Rela Antre Berjam-jam Demi Beras dan Minyak Goreng Murah

MALANG - Ratusan warga rela antri membeli beras murah di Pasar Kepanjen Malang hari ini, Senin (4/3/2024). Para warga ini rela antri sejak guna mendapatkan kebutuhan sembako berupa beras kemasan 5 kilogram dan minyak goreng kemasan satu liter.

Para warga ini rela antri di tengah cuaca panas di Kepanjen, Kabupaten Malang. Antrian bahkan sampai meluber hingga ekornya puluhan meter dari area depan Pasar Kepanjen, dimana lokasi operasi pasar diadakan bekerjasama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dan Kantor Bulog Cabang Malang.

Yuyun, warga Kepanjen, Kabupaten Malang, mengaku rela antri sudah selama satu jam yang lalu sebelum akhirnya mendapat giliran membeli sembako murah, di operasi pasar kali ini.

"Antrinya sudah sejam, sejak jam setengah 10 tadi. Beli beras 10 kilogram harganya Rp102 ribu," ucap Yuyun, ditemui di Pasar Kepanjen, Kabupaten Malang.

Yuyun bersyukur ia masih mendapatkan beras murah karena di toko-toko sembako lain di Kabupaten Malang, harga beras masih di angka Rp 16.500 - 17.000 per kilogramnya. Sementara di operasi pasar kali ini, beras kemasan lima kilogram dijual Rp 51.000, atau jika dirata-rata per kilogramnya hanya Rp 10.200.