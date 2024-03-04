Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Stok Beras Jelang Ramadhan, Jokowi: Tak Ada Masalah

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |13:02 WIB
Stok Beras Jelang Ramadhan, Jokowi: Tak Ada Masalah
Tak ada masalah stok beras jelang Ramadhan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi memastikan tidak ada masalah dengan stok beras dan bahan pokok lainnya menjelang bulan Ramadhan. Menurut Jokowi persiapan menjelang bulan puasa dan Lebaran, termasuk ketersediaan bahan pokok, merupakan prioritas utama pemerintah.

"Untuk beras, saya kira stoknya tidak ada masalah, dan bahan-bahan lainnya nanti secara detail saya lihat di lapangan," ujar Jokowi dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Presiden Jokowi menyebut bahwa harga beras di beberapa pasar, khususnya di pasar-pasar utama seperti Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar di Karawang, sudah mengalami penurunan. Presiden pun berharap panen raya yang akan segera terjadi bisa menurunkan harga beras lebih rendah lagi.

“Kita harapkan karena panen raya segera mungkin dalam satu bulan ke depan akan terjadi, saya kira harga itu akan turun banyak,” kata Presiden.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/320/3189801/harga_beras-cbxW_large.jpg
Bapanas: Harga Beras Deflasi di Akhir 2025 Meski Musim Paceklik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187493/bea_cukai-5w01_large.jpg
Kasus Beras Ilegal, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Batam-Sabang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186378/purbaya-3e8E_large.jpg
Purbaya soal Beras Impor Ilegal 250 Ton di Sabang: Saya Periksa Anak Buah Kenapa Bisa Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185616/harga_beras-xUBf_large.jpg
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement