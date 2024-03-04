Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Sebut Harga BBM Tak Naik untuk Jaga Ekonomi Rakyat

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |14:21 WIB
Erick Thohir Sebut Harga BBM Tak Naik untuk Jaga Ekonomi Rakyat
Menteri BUMN Erick Thohir soal harga BBM (Foto: Kementerian BUMN)
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan bahwa Pemerintah memastikan perekonomian masyarakat tetap tumbuh dengan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Jadi BBM kita jaga hari ini untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, ekonomi Indonesia tetap tumbuh, beban di rakyat hari ini harus kita jaga," ujar Erick dikutip Antara Senin (4/3/2024).

Erick menyampaikan, keputusan Pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM, salah satunya karena melihat kondisi rakyat yang sebelumnya mengalami kesulitan lantaran harga beras di sejumlah daerah naik.

Menurut Menteri BUMN, Pemerintah berupaya untuk terus menjaga keseimbangan agar daya beli masyarakat tetap ada di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu.

"Kita coba jaga supaya jangan masyarakat yang terbawah terkena dampak. Nah ini yang kita coba seimbangkan dan kita yakin, kita tetap jaga inflasi, kita jaga pertumbuhan ekonomi," kata Erick.

Telusuri berita finance lainnya
