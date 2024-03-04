Perbedaan Harga BBM Pertamina vs Swasta, Cek yang Termurah

JAKARTA – Perbandingan harga BBM Pertamina vs Swasta hari ini. PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk tidak melakukan perubahan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, per Maret 2024.

Pada awal Februari 2024, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan bahwa keputusan harga Pertamax Series dan Dex Series tetap di Bulan Februari ini telah melalui evaluasi berkala mengacu kepada formula penetapan harga sesuai Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

"Harga BBM non subsidi memang sesuatu yang dievaluasi berkala, penyesuaian harga naik, penyesuaian harga turun, maupun harga tetap dipertimbangkan seluruh badan usaha sesuai regulasi yang berlaku," terang Irto dalam keterangan resminya.

Adapun untuk harga saat ini diantaranya, Pertamax sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesarRp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per Maret 2024. Dilansir dari laman resmi Shell, kenaikan harga BBM ini terjadi untuk seluruh produknya untuk SPBU di Jawa dan Sumatera Utara.

Saat ini, harga BBM Shell Super Ron 92 atau setara dengan Pertamax Pertamina, melonjak Rp990 menjadi Rp14.530 per liter. Kenaikan harga BBM itu terjadi untuk SPBU Shell di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan harga Shell Super dengan nilai oktan (RON) 92 melesat di Sumatera Utara menjadi Rp14.840 per liter dari sebelumnya Rp13.540 per liter.

Demikian juga Shell V-Power yang mengalami kenaikan harga Rp990 untuk SPBU di Jawa menjadi Rp15.730 per liter dari sebelumnya Rp14.380 per liter. Di Sumatera Utara naik menjadi Rp15.700 per liter dari sebelumnya Rp14.690 per liter. Selanjutnyq, Shell V-Power Diesel yang dijual di Jakarta, Banten dan Jawa Barat naik Rp870 menjadi Rp16.140 per liter dari sebelumnya Rp15.270 per liter.

Mengikuti jejak Shell, SPBU Vivo juga menaikkan harga pada seluruh jenis BBMnya. Harga Revvo 90 misalnya, kini dibanderol Rp12.800 per liter atau naik dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat Rp12.600 per liter.