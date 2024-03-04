Siap-Siap! Utang Orang RI Bakal Bengkak pada Ramadhan 2024

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan utang pembiayaan akan tumbuh 11% hingga 13% pada saat Ramadhan sampai menjelang Idul Fitri.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan OJK, Agusman mengatakan, berdasarkan data penyaluran pembiayaan selama lima tahun terakhir, selalu terdapat tren peningkatan penyaluran pembiayaan satu bulan sebelum Idul Fitri alias selama bulan Ramadhan, khususnya penyaluran pembiayaan multiguna pada kendaraan bermotor.

“Hal ini terjadi karena meningkatnya permintaan masyarakat atas kendaraan bermotor, termasuk untuk keperluan mudik atau bepergian selama libur lebaran,” kata Agusman dalam konferensi pers secara daring pada Senin (4/3/2024).

Selain itu, OJK juga memperkirakan peningkatan penyaluran pembiayaan melalui buy now pay later (BNPL). Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat pada saat bulan Ramadan dan lebaran.