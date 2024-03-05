IHSG Turun 20 Poin ke Level 7.255 di Jeda Sesi I

Indeks Harga Saham Gabungan ditutup melemah di sesi I (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada penutupan perdagangan sesi I, Selasa (5/3/2024). IHSG siang ini melemah 0,29% atau 20,92 poin ke level 7.255.

Pada jeda perdagangan siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,92 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,10 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 693.224 kali. Adapun, sebanyak 322 saham harganya terkoreksi, 189 saham harganya naik dan 238 saham lainnya stagnan.

Sektor energi menjadi satu-satunya sektor yang mengalami penguatan dengan naik sebesar 0,26%. Sementara itu, sektor properti terkoreksi 1,16%, sektor kesehatan turun 0,85%, sektor infrastruktur dan sektor transportasi kompak turun 0,76%, sektor non siklikal turun 0,74%, sektor siklikal turun 0,63%, sektor bahan baku turun 0,39%, sektor keuangan turun 0,38%, sektor teknologi turun 0,28% dan sektor industri turun 0,22%.

Di sisi lain, indeks LQ45 naik 0,06% ke level 982, indeks IDX30 naik 0,08% ke level 498, sedangkan indeks MNC36 turun 0,03% ke level 378, dan indeks JII turun 0,19% ke level 510.