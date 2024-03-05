Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Minta Investor Tak Wait and See, Gubernur BI: Investasi Sekarang Dapat Untung Lebih Tinggi

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |15:59 WIB
Minta Investor Tak <i>Wait and See</i>, Gubernur BI: Investasi Sekarang Dapat Untung Lebih Tinggi
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo soal Investasi di Indonesia (Foto: BI)
JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meminta para investor untuk tidak lagi melakukan wait and see maupun merasa ragu untuk berinvestasi karena Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat terus dikembangkan.

“Sekarang waktunya untuk berhenti melakukan wait and see. Jika Anda berinvestasi sekarang, kesempatan untuk mendapatkan keuntungannya lebih tinggi daripada berinvestasi nanti-nanti,” kata Perry Warjiyo dalam pembukaan Mandiri Investment Forum dikutip Antara, Selasa (5/3/2024).

Ia mengajak semua pihak untuk optimis melihat perkembangan perekonomian Indonesia di masa mendatang, mengingat ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05 persen sepanjang 2023 saat banyak negara memiliki pertumbuhan di bawah 5 persen bahkan ada yang berjuang keras menghadapi inflasi.

Menurutnya, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh positif dalam kisaran 4,75 hingga 5 persen tahun ini dan 4,8 hingga 5,6 persen pada 2025 didukung oleh kinerja ekspor, tingkat konsumsi golongan menengah dan atas, serta investasi.

“Kinerja perekonomian Indonesia memang masih belum optimal (below potential output) sehingga masih ada ruang untuk berkembang. Kinerja ekonomi kita masih akan terus meningkat,” ujar Perry.

