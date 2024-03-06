Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pendaftaran Mudik Gratis Kemenhub 2024 Dibuka, Begini Caranya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |12:07 WIB
Pendaftaran Mudik Gratis Kemenhub 2024 Dibuka, Begini Caranya
Pendaftaran mudik gratis Kemenhub (Foto: Kemenhub)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka pendaftaran penyelenggaraan mudik gratis pada Lebaran 2024. Masyarakat yang hendak mendaftar mudik gratis dengan moda bus dapat mengunduh aplikasi 'MitraDarat' di PlayStore atau AppStore pada smartphone. Pendaftaran dapat dilakukan mulai hari ini (63/3) hingga tanggal 3 April 2024 atau jika kuota sudah terpenuhi.

Pada aplikasi MitraDarat, calon pemudik melakukan login pada aplikasi dengan memasukkan email / akun Google. Selanjutnya masukkan nomor telepon (WhatsApp) dan masukkan kode OTP, jika diminta. Jika login sudah berhasil maka akan muncul halaman utama aplikasi MitraDarat dan pilih tab 'event' untuk lihat menu Mudik Gratis.

Untuk melakukan pemesanan tiket mudik gratis, calon pemudik dapat memilih menu “Mudik Gratis” pada aplikasi MitraDarat. Lalu pilih lokasi keberangkatan dan tujuan mudik, kemudian pilih armada bus yang sesuai. Setelah itu, calon pemudik dapat mengisi data diri. Pemesanan tiket diakhiri dengan meng-klik tombol 'Selesaikan Pemesanan'.

"Adapun untuk syarat dan Ketentuan Mudik Gartis Tahun 2024 antara lain pendaftaran secara online, melalui aplikasi mobile “MitraDarat”. Peserta juga wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar (KTP). Setiap peserta hanya bisa memilih 1 (satu) kota tujuan mudik," ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno dalam keterangan resminya, Rabu (6/3/2024).

Bila peserta mudik gratis akan mengikuti mudik-balik (PP), maka pendaftaran arus balik dilakukan secara bersamaan pada saat mendaftar arus mudik, dengan catatan asal kota balik sama dengan kota tujuan mudik yang dipilih (tidak melayani pendaftaran hanya arus balik/urban). Bagi peserta diberikan waktu H+5 (lima) setelah tanggal pendaftaran, untuk melakukan registrasi/validasi ulang di posko yang telah ditentukan.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
