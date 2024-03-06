Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekuk Dolar AS, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp15.705/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |16:06 WIB
Rupiah menguat hari ini. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah ditutup menguat 66 poin ke level Rp15.705 pada sore ini, Rabu (6/3/2024).

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, indeks dolar AS melemah karena pasar sekarang menunggu kesaksian dua hari dari Ketua Fed Jerome Powell, yang dimulai pada hari Rabu, untuk mengetahui isyarat lebih lanjut mengenai suku bunga AS.

"Powell diperkirakan akan mempertahankan retorika hawkishnya dan memberikan sedikit isyarat mengenai penurunan suku bunga, terutama karena inflasi AS masih stagnan," tulis Ibrahim dalam risetnya, Rabu (6/3/2024).

Beberapa pejabat The Fed juga memperingatkan dalam beberapa pekan terakhir bahwa The Fed tidak terburu-buru untuk mulai memangkas suku bunganya. Namun, meskipun ada ketidakpastian menjelang pertemuan Powell, sebagian besar pedagang tetap mempertahankan taruhan mereka bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Juni, menurut alat CME Fedwatch.

Selain Powell, fokus minggu ini juga tertuju pada data nonfarm payrolls untuk bulan Februari. Angka ketenagakerjaan AS untuk bulan Februari berpotensi mengguncang pasar pada hari Jumat. Para ekonom memperkirakan perekrutan tenaga kerja melambat pada bulan lalu, namun jumlah yang lebih besar dari perkiraan dapat menambah kenaikan dolar tahun ini.

