Kisah Bisnis Garmen Keluarga Punya 1.100 Penjahit, 75% Tenaga Kerja Perempuan

JAKARTA - Brand fashion pria di Indonesia yakni M231 menggunakan 75% tenaga penjahit perempuan hingga semua produksi dilakukan secara lokal.

Founder M231 Felicia Kurniawan menyatakan bisnisnya berawal dari usaha garmen keluarga yang dia kembangkan. Dirinya mulai memegang bisnis tersebut pada 2018 dan mengembangkan salah satu brand yang berfokus pada produk pria dengan spesifikasi kemeja.

"Di tahun 2018 saya mulai masuk ke dalam usaha ini, lalu saya memutuskan untuk mengembangkan salah satu brand yang memang sudah kita punya yaitu M231 yang kebetulan memang brandnya berfokus pada awalnya itu hanya di produk pria saja dan spesifikasi kepada produk kemeja," ungkap Felicia pada Konferensi Pers Daring: Hari Perempuan Internasional 2024, Tokopedia Bagi Kisah Inspiratif Para Perempuan Bangun Brand Lokal, Rabu (6/3/2024).

Saat ini M231 telah melakukan inovasi untuk mengembangkan produk selain kemeja pria. Bisnis ini mulai mengembangkan produk celana hingga produk-produk wanita.

Menurut Felicia hal ini dilakukan agar M231 bisa berkembang menjadi suatu brand fashion yang memenuhi kebutuhan pria, wanita hingga anak-anak.