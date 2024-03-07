Advertisement
HOME FINANCE

Jokowi Apresiasi BRI dalam Pemberdayaan UMKM di BRI Microfinance Outlook 2024

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |14:19 WIB
Jokowi Apresiasi BRI dalam Pemberdayaan UMKM di BRI Microfinance Outlook 2024
Jokowi apresiasi peran BRI dalam pemberdayaan UMKM. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendorong inklusi keuangan yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada pembukaan BRI Microfinance Outlook 2024 di Jakarta (07/03), Presiden RI Joko Widodo menungkapkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) layak mendapatkan perhatian besar mengingat jumlah UMKM mencapai 65,1 juta.

"Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta, kurang lebih dan kontribusi ke PDB ekonomi kita 61 persen sangat besar sekali dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97 persen sebuah angka yang juga sangat besar sekali," ucapnya.

Presiden Jokowi juga memuji peran BRI dalam memberdayakan UMKM hingga ke pelosok desa.

"Kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah dan saya senang yang disampaikan pak Dirut BRI (Sunarso) bahwa digital banking sampai ke bawah itu betul-betul berjalan di BRI. BRI ngurusi kecil-kecil yang sebelumnya diurusi rentenir," ucap Jokowi.

