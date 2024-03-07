Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PP Presisi Cetak Laba Rp172 Miliar pada 2023

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |11:27 WIB
PP Presisi Cetak Laba Rp172 Miliar pada 2023
Laba PP Presisi 2023 (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – PT PP Presisi Tbk (PPRE) membukukan laba 2023 sebesar Rp172 miliar. Angka ini ditopang penjualan sebesar Rp3,4 triliun, yang mana segmen bisnis pada jasa pertambangan dan konstruksi sipil masih menjadi kontributor utama pendapatan sebesar 92%, dan sisanya sebesar 8% berasal dari lini bisnis supporting yaitu production plant, structure work dan rental heavy equipment.

Pencapaian tersebut sebagian besar berasal dari penyelesaian dan progress proyek-proyek pada jasa pertambangan sebesar 47% atau meningkat sebesar 13% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 34%, konstruksi sipil sebesar 45%, sisanya berasal dari proyek structure work sebesar 3%, rental heavy equipment sebesar 3% dan production plant sebesar 2%.

Perolehan pendapatan mayoritas berasal pada lini bisnis jasa pertambangan dan konstruksi sipil tersebut sejalan dengan strategi perseroan untuk tetap fokus pada jasa pertambangan dan konstruksi sipil.

Dari sisi rasio keuangan terutama untuk rasio leverage mengalami perbaikan, seperti debt to equity ratio dari 1,41x (31 Desember 2022) menjadi 1,19x (31 Desesember 2023), dan DER Interest Bearing dari 0,75x (31 Desember 2022) menjadi 0,54x (31 Desember 2023).

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa Perseroan masih bisa menjaga leverage rasio tersebut tetap dalam batasan covenant yang dipersyaratkan perbankan.

“Perseroan masih dapat menjaga angka EBITDA positif di tengah tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut disebabkan oleh mundurnya beberapa proyek yang ditargetkan didapatkan pada quartal awal menjadi quartal akhir 2023, sehingga PPRE belum dapat mengenerate revenue secara maksimal di tahun 2023 ini, namun PPRE berhasil menurunkan beban pokok dengan penerapan program cost leadership yang dijalankan serta penerapan optimalisasi alat untuk memaksimalkan produksi sehingga gross profit margin meningkat di 17,45% tahun 2023”, ujar Direktur Utama PP Presisi, I Gede Upeksa Negara, Kamis (7/3/2024).

