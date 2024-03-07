Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Naik 10,6%, Adhi Commuter (ADCP) Raup Laba Rp116,16 Miliar di 2023

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |13:52 WIB
Naik 10,6%, Adhi Commuter (ADCP) Raup Laba Rp116,16 Miliar di 2023
Laba ADCP alami kenaikan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA – Laba PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) mengalami kenaikan sepanjang 2023. Perseroan mengantongi laba bersih sebesar Rp116,16 miliar atau naik 10,61% dari tahun 2022 lalu yang sebesar Rp105,01 miliar.

Sejalan dengan laba, pendapatan perseroan juga naik sebesar 10% menjadi Rp651,95 miliar, dari sebelumnya sebesar Rp592,68 miliar. Berdasarkan segmennya, pendapatan properti tercatat sebesar Rp209,20 miliar, kemudian segmen hotel menyumbangkan pendapatan sebesar Rp115,36 miliar, segmen operasi bersama tercatat sebesar Rp326,30 miliar, serta pendapatan sewa tercatat sebesar Rp1,09 miliar.

Dari sisi pengeluaran, beban pokok pendapatan ADCP tercatat sebesar Rp480,30 miliar, naik dari sebelumnya yang sebesar Rp592,68 miliar. Sementara itu, beban umum dan administrasi perseroan tercatat sebesar Rp36,54 miliar.

Per Desember 2023, total nilai aset ADCP tercatat sebesar Rp6,64 triliun, tumbuh 5,10% dari posisi akhir Desember 2022 yang sebesar Rp6,32 triliun. Adapun, liabilitas perseroan tercatat sebesar Rp4,06 triliun dan ekuitas perseroan sebesar Rp2,57 triliun.

