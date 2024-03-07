Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angka Pengangguran di RI 7,9 Juta Orang, Wapres: Cukup Besar

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |15:42 WIB
Angka Pengangguran di RI 7,9 Juta Orang, Wapres: Cukup Besar
Wapres Maruf Amin soal Pengangguran di Indonesia. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyoroti masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 sebanyak 7,9 juta orang menganggur.

"Meski angka tersebut terus berkurang, namun masih cukup besar jika dibandingkan angkatan kerja yang mencapai 146 juta jiwa. Hal ini berarti, tantangan kita untuk mengurangi pengangguran tidaklah ringan," ujar Wapres dalam sambutannya pada peresmian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, Pondok Pesantren Darul Archam, Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).

Maka itu, Wapres mengapresiasi BLK Komunitas sebagai sentra peningkatan kompetensi berbasis komunitas juga diakui sangat bermanfaat dalam menyiapkan keterampilan SDM, tidak hanya untuk diserap oleh pasar kerja, tetapi juga mendorong lahirnya wirausaha lokal.

Wapres pun minta pengembangan BLK Komunitas ke depan yang telah terbangun dapat terus dikembangkan menjadi lembaga pelatihan yang kredibel, mandiri dan berkelanjutan, serta menjadi rujukan bagi masyarakat pencari kerja.

"Kementerian Ketenagakerjaan agar mengarahkan program pembangunan BLK Komunitas di daerah-daerah yang menjadi lokasi kemiskinan ekstrem," ujarnya.

