HOME FINANCE

Menkeu Sri Mulyani Apresiasi Peran AgenBRILink di BRI Microfinance Outlook

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |11:36 WIB
Menkeu Sri Mulyani Apresiasi Peran AgenBRILink di BRI Microfinance Outlook
Menkeu Sri Mulyani dalam acara BRI Microfinance Outlook 2024. (Foto: dok BRI)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan UMKM memiliki peran besar bagi perekonomian, namun masih banyak yang belum terjangkau oleh perbankan. Untuk itu, dia secara khusus meminta kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) agar memperluas akses pembiayaan.

Secara khusus dia meminta AgenBRILink bisa meningkatkan akses pembiayaan kepada 29 juta orang yang masih belum terjamah. "15 juta belum cukup, harus menjadi 45 juta sehingga kita bisa berikan (akses pembiayaan) kepada semua orang," ungkap Sri Mulyani pada BRI Microfinance Outlook 2024 di Menara BRILiaN, Jakarta Selatan, Kamis (7/3/2024).

Sri Mulyani menambahkan meski jumlah UMKM di Tanah Air sangat besar, namun UMKM yang mampu menembus pasar ekspor masih relatif kecil, yakni dikisaran 15 persen.

"Salah satu yang menjadi kendala adalah pembiayaan, ada 29,2 juta yang tidak mampu mengakses pembiayaan," ujarnya.

Selain akses, masalah lain yang dihadapi pelaku usaha ultra mikro adalah affordability. Dia mengharapkan BRI melalui AgenBRILink mampu melakukan penetrasi hingga masyarakat terkecil.

Telusuri berita finance lainnya
