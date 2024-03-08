Advertisement
HOME FINANCE

Mentan-KSAD Sepakat Perluas Areal Tanam Melalui Pompanisasi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |18:03 WIB
Mentan-KSAD Sepakat Perluas Areal Tanam Melalui Pompanisasi
Foto: Dok Kementerian Pertanian
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak sepakat untuk memperkuat Perluasan Areal Tanam (PAT) padi melalui kegiatan pompanisasi di lahan-lahan pertanian yang ada di Pulau Jawa.

Penguatan ini, menurut Mentan, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan indeks pertanaman dan produktivitas padi secara nasional. Mentan menargetkan sebanyak 2 juta hektare lahan sawah kering pada tahun ini sudah terairi dengan baik sehingga ke depan Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan secara mandiri tanpa harus bergantung pada kebijakan impor.

"Pompanisasi adalah solusi cepat kita dalam menghadapi masalah cuaca. Alhamdulillah bengawan solo sudah kami pompa. Dan tadi kami sudah diskusi dengan Bapak KSAD (Maruli Simanjuntak) untuk pasang pompa di lahan 2 juta hektare. Dengan cara itu el nino bisa kita selesaikan," ujar Mentan dalam MoU bersama TNI AD di Auditorium Utama Kementan, Jumat, (8/3/ 2024).

 BACA JUGA:

 Mentan mengatakan sejauh ini, ada 3 Provinsi yang menjadi tulang punggung pertanian Indonesia. Ketiganya adalah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Karena itu, ketiga provinsi tersebut harus dijaga bersama untuk memperkuat pangan bangsa.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
