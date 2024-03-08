Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamax Cs Tak Bakal Naik hingga Juni 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |16:16 WIB
Harga BBM Pertamax Cs Tak Bakal Naik hingga Juni 2024
Harga BBM Pertamax CS Tidak Naik sampai Juni 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi seperti Pertamax tidak mengalami kenaikan harga hingga Juni 2024.

"Kira-kira Juni. Sekarang kan (minyak mentah) hampir USD83 (per barel)," jelasnya ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (8/3/2024).

Namun demikian, Arifin mengaku, pihaknya masih menghitung dampak ke revenue Pertamina Patra Niaga apabila hal ini dilakukan.

"Kan nanti ada hitungannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemerintah telah mengeluarkan putusan mengenai tarif Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik tidak akan naik hingga Juni 2024. Keputusan ini dikeluarkan setelah sidang kabinet paripurna diadakan.

"Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024), baik itu yang subsidi," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Menurut penjelasan Airlangga, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina maupun PT PLN. Hal tersebut kemudian menjadikan keputusan ini sebagai salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29% terhadap PDB.

Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 (persen). Tahun depan pun dalam kerangka yg sama 2,4-2,8 jadi realistis,” jelas Airlangga.

Menko Airlangga menjelaskan lebih lanjut bahwa selain subsidi listrik dan BBM, pelebaran defisit APBN juga turut disumbang oleh penambahan anggaran subsidi pupuk Rp14 triliun dari sebelumnya Rp26 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189537/bbm_pertamina-e471_large.jpg
Wilayah Masih Terisolasi, Distribusi BBM dan LPG Dioptimalkan Lewat Udara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189462/beli_bbm-1KGR_large.jpg
Beli BBM Subsidi Bebas Pakai QR Code di Bencana Sumatera hingga 22 Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/320/3189460/spbu_swasta_beli_bbm_pertamina-xULt_large.jpg
ESDM Buka Peluang Tambah Kuota Impor BBM SPBU Swasta di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/320/3188948/bbm_pertamina-oumE_large.jpg
Distribusi BBM Pulih, Operator SPBU di Aceh Tamiang Dapat Energy Booster
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188693/bbm_pertamina-8mQP_large.jpg
Cerita 2 Hari Perjalanan BBM hingga Akhirnya Tiba di SPBU Aceh Pasca Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188543/bbm_pertamina-P2MW_large.jpg
Pertamina Percepat Distribusi BBM dan LPG di Wilayah Bencana, Kini SPBU Sudah Beroperasi 24 Jam
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement