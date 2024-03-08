Anggaran Makan Siang Gratis Tak Otak-atik Dana BOS Reguler tapi...

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan anggaran program makan siang gratis tidak akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS) reguler yang sudah ada.

Tenaga Ahli Kemenko Perekonomian untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Ahmed Zaki Iskandar menegaskan bahwa anggaran makan siang gratis bisa menggunakan dana BOS afirmasi maupun yang lainnya.

Hal itu didasari simulasi program makan siang yang dilakukan pada 19 Februari 2024, di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang. Dana untuk program ini akan berasal dari APBN tetapi di luar dana BOS reguler.

"Usulannya, biar nggak liar isunya, usulannya dari Kab. Tangerang skema yang dipakai untuk pendanaan dari APBN nya melalui skema, seperti BOS atau melalui skema BOS yang dipisah rekeningnya tanpa mengganggu BOS yang reguler sekarang," kata Zaki usai konferensi pers media briefing, Jumat (8/3/2024).

Meski begitu, menyebut saat ini Kemenko Perekonomian masih akan menunggu masukan-masukan lainnya dari berbagai daerah yang memang berinisiatif melakukan simulasi makan siang gratis.