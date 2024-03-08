Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Anggaran Makan Siang Gratis Tak Otak-atik Dana BOS Reguler tapi...

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |19:43 WIB
Anggaran Makan Siang Gratis Tak Otak-atik Dana BOS Reguler tapi...
Makan siang gratis pakai dana BOS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan anggaran program makan siang gratis tidak akan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS) reguler yang sudah ada.

Tenaga Ahli Kemenko Perekonomian untuk Pengentasan Kemiskinan Ekstrem, Ahmed Zaki Iskandar menegaskan bahwa anggaran makan siang gratis bisa menggunakan dana BOS afirmasi maupun yang lainnya.

Hal itu didasari simulasi program makan siang yang dilakukan pada 19 Februari 2024, di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang. Dana untuk program ini akan berasal dari APBN tetapi di luar dana BOS reguler.

"Usulannya, biar nggak liar isunya, usulannya dari Kab. Tangerang skema yang dipakai untuk pendanaan dari APBN nya melalui skema, seperti BOS atau melalui skema BOS yang dipisah rekeningnya tanpa mengganggu BOS yang reguler sekarang," kata Zaki usai konferensi pers media briefing, Jumat (8/3/2024).

Meski begitu, menyebut saat ini Kemenko Perekonomian masih akan menunggu masukan-masukan lainnya dari berbagai daerah yang memang berinisiatif melakukan simulasi makan siang gratis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/455/3101729/makan_bergizi_gratis-oWyG_large.jpg
Daftar Lengkap 190 Dapur Makan Bergizi Gratis yang Beroperasi Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/320/3094156/susu-ikan-jadi-alternatif-program-makan-bergizi-gratis-u0JnU4AeqQ.jpg
Susu Ikan Jadi Alternatif Program Makan Bergizi Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/320/3091780/makan-bergizi-gratis-rp10-ribu-per-anak-badan-gizi-kita-sudah-uji-coba-LejSynNaIL.jpg
Makan Bergizi Gratis Rp10 Ribu per Anak, Badan Gizi: Kita Sudah Uji Coba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089856/anggaran-makan-bergizi-gratis-rp15-ribu-per-anak-berlaku-januari-2025-JAiThM5KN9.jpg
Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp15 Ribu per Anak, Berlaku Januari 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/22/320/3088402/susu-ikan-masuk-menu-makan-bergizi-gratis-produksi-30-ton-bulan-J6pNLIpjJd.jpg
Susu Ikan Masuk Menu Makan Bergizi Gratis, Produksi 30 Ton/Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/320/3084433/china-siap-guyur-utang-ke-ri-biayai-program-makan-bergizi-gratis-prabowo-TGKlGYfJdF.jpg
China Siap Guyur Utang ke RI Biayai Program Makan Bergizi Gratis Prabowo
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement