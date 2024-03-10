Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta RI Butuh Uang Rp30 Triliun untuk Impor Beras 2024

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |05:10 WIB
3 Fakta RI Butuh Uang Rp30 Triliun untuk Impor Beras 2024
Anggaran impor beras (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan Indonesia saat ini butuh biaya untuk pengadaan beras impor diperlukan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan di dalam negeri.

Arief menjelaskan harga beras Rp30 triliun itu diperkirakan hanya untuk mengimpor 3 juta ton beras.

Berikut adalah 3 fakta RI butuh uang untuk impor beras 2024, Minggu, (9/3/2024).

1. Kuota Impor 2024 sebanyak 3,6 juta ton beras

Untuk memenuhi kuota impor tahun 2024 sebanyak 3,6 juta ton beras diperlukan anggaran lebih dari Rp30 triliun.

"3 juta ton (beras) yang dari luar negeri itu senilai Rp30 triliun lebih," ungkap Arief usai Rapat Koordinasi Pengamanan dan Harga Pangan Jelang Puasa dan Idul Fitri 2024 di Jakarta, Senin, 4 Maret 2024.

2. Kurangnya Produksi Beras Petani Lokal

Kebijakan impor beras sendiri diambil sebagai respon atas kurangnya produksi beras para petani lokal. Hal tersebut dapat dilihat dari kinerja penggilingan-penggilingan padi yang ada di daerah.

Saat ini setidaknya ada 169 ribu penggilingan padi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun kapasitas produksinya hanya sekitar 20-30%. Hal tersebut lantaran susahnya mencari gabah karena produksinya kurang.

"Jangan kita bicara importasi terus, importasi itu hanya mengganjal, kita tidak bangga melakukan importasi. Kita dorong faktor produksi seperti pupuk, luas lahan tanam, itu ada di Kementerian Pertanian," lanjutnya.

Halaman:
1 2
