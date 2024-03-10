Update Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo per 10 Maret 2024

JAKARTA - Update harga bahan bakar minyak (BBM) har ini. Di mana pada awal bulan lalu, hanya PT Pertamina (Persero) yang memutuskan untuk tidak melakukan perubahan harga jual.

Adapun untuk harga saat ini diantaranya, Pertamax sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesarRp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Kondisi ini berbeda dengan SPBU swasta yakni Shell, yang memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) per Maret 2024.

Dilansir dari laman resmi Shell, kenaikan harga BBM ini terjadi untuk seluruh produknya untuk SPBU di Jawa dan Sumatera Utara.

Saat ini, harga BBM Shell Super Ron 92 atau setara dengan Pertamax Pertamina, melonjak Rp 990 menjadi Rp14.530 per liter. Kenaikan harga BBM itu terjadi untuk SPBU Shell di Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur. Sedangkan harga Shell Super dengan nilai oktan (RON) 92 melesat di Sumatera Utara menjadi Rp14.840 per liter dari sebelumnya Rp13.540 per liter.

Demikian juga Shell V-Power yang mengalami kenaikan harga Rp990 untuk SPBU di Jawa menjadi Rp15.730 per liter dari sebelumnya Rp14.380 per liter. Di Sumatera Utara naik menjadi Rp15.700 per liter dari sebelumnya Rp14.690 per liter. Selanjutnyq, Shell V-Power Diesel yang dijual di Jakarta, Banten dan Jawa Barat naik Rp870 menjadi Rp16.140 per liter dari sebelumnya Rp15.270 per liter.

Mengikuti jejak Shell, SPBU Vivo juga menaikkan harga pada seluruh jenis BBMnya. Harga Revvo 90 misalnya, kini dibanderol Rp 12.800 per liter atau naik dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat Rp 12.600 per liter.

Kemudian Revvo 92, harganya juga mengalami kenaikan sedikit lebih tinggi yaitu Rp 370 per liter. Lalu, harga Revvo 92 juga naik dari bulan sebelumnya Rp 13.930 per liter, menjadi Rp 14.300 per liter bulan ini.

Sementara itu, kenaikan harga BBM dengan nilai RON 95 dari Vivo yaitu Revvo 95 sedikit lebih tinggi ketimbang Revvo 92, yaitu Rp 400 per liter. Sehingga, harga Revvo 95 saat ini Rp 15.200 atau naik dari bulan sebelumnya yang tercatat Rp 14.800 per liter.