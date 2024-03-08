Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Beli BBM Pertalite Bakal Diperketat Mulai Kuartal II-2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |17:24 WIB
Beli BBM Pertalite Bakal Diperketat Mulai Kuartal II-2024
Syarat Beli Pertalite Bakal Diperketat. (Foto:Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengharapkan revisi dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penyaluran BBM bersubsidi rampung pada kuartal II-2024.

"(Kuartal 2 selesai?) Ya mudah-mudahan," jelas Arifin ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/3/2024).

Menurutnya, revisi aturan yang diharapkan untuk memperketat pengguna Pertalite agar lebih tepat sasaran itu harus sudah berjalan.

"Targetnya tahun ini harus jalan, dalam beberapa bulan ini lah selesai, karena sudah setahun draftnya," lanjut Arifin.

Diungkapkannya, apabila revisi aturan ini tidak juga diberlakukan maka akan semakin membawa kerugian bagi pemerintah.

"Semua harus tepat sasaran, kalau tidak kan rugi pemerintah, karena kemudian yang menikmati orang yang tidak tepat," tegasnya.

Halaman:
1 2
