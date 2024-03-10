Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bea Cukai Musnahkan 1 Ton Roti Milk Bun Rp400 Juta asal Thailand Diduga Hasil Jastip

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |13:06 WIB
Bea Cukai Musnahkan 1 Ton Roti Milk Bun Rp400 Juta asal Thailand Diduga Hasil Jastip
Bea Cukai Musnahkan Roti Milk Bun dari Thailand. (Foto: Okezone.com/Bea Cukai)
A
A
A

JAKARTA Bea Cukai Soekarno-Hatta bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memusnahkan 2.564 buah atau sekira 1 ton olahan pangan viral, roti milk bun asal Thailand. Bernilai Rp400 jutaan, ribuan milk bun tersebut adalah hasil 33 penindakan terhadap barang bawaan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada Februari 2024.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo menjelaskan, pihaknya hanya melakukan penindakan terhadap barang bawaan penumpang yang melebihi batas. Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia.

“Jadi batas bawaan olahan pangan adalah 5 Kg per penumpang, jika melebihi batas dan tidak disertai izin dari Badan POM, maka atas kelebihannya akan dilakukan penindakan sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya, Minggu (10/3/2024).

Gatot menambahkan, dari 33 penindakan, rata-rata setiap penumpang membawa puluhan hingga ratusan buah milk bun berbagai varian. Jumlah ini tidak wajar jika untuk konsumsi pribadi, besar dugaan untuk tujuan komersial atau jasa titipan (Jastip).

"Selain itu penumpang juga tidak memiliki izin edar BPOM, yang merupakan syarat untuk membawa barang tersebut," ujarnya.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
