HOME FINANCE HOT ISSUE

Penampakan Rumah Masa Kecil Erick Thohir: Dulu Ibu Saya Lahir di Sini

Meliana Tesa , Jurnalis-Minggu, 10 Maret 2024 |15:40 WIB
Penampakan Rumah Masa Kecil Erick Thohir: Dulu Ibu Saya Lahir di Sini
Erick Thohir Ke Rumah Ibunya di Majalengka. (Foto: Okezone.com/KBUMN)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengunjungi kampung halaman ibunya di Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka.

Tidak hanya sekedar mengunjungi, Erick Thohir melihat rumah masa kecil tempat ibunya, Edna Thohir, dilahirkan. Namun yang ditemuinya bukan lagi bangunan asli rumah melainkan sebuah rumah toko (ruko) bertingkat dua dengan cat biru.

rumah

"Mumpung lagi di Majalengka, nyempatin mampir ke Kadipaten. Rumah tempat ibu saya lahir," kata Erick Thohir, mengutip dari keterangan akun Instagramnya, pada Minggu (10/3/2024).

Diketahui, bangunan asli rumah tersebut. Erick juga mengungkapkan bahwa Bioskop Serbaguna yang berdiri di sebelahnya adalah milik keluarga Thohir dan juga merupakan teater pertama di Kota Angin

"Dulu, ibu saya lahir di sini. Bapaknya punya beberapa usaha salah satunya ini bioskop ada di belakang ini," ujarnya.

Kemudian, Erick Thohir terlihat sedang mengingat-ingat sambil mengamati beberapa bangunan rumah ibunya yang masih terbesit dibenaknya. "Kayanya ini nih, kayanya," ujarnya.

rumah ibu

Ketika akhirnya bertemu dengan warga setempat, dirinya menanyakan tentang sebuah bangunan yang dulu menjadi pabrik limun, yang menjadi penanda jarak rumah ibunya saat itu dan warga tersebut mengonfirmasinya.

"Iya benar itu, udah dibongkar berarti yah. Dulu gak begini kan bangunannya," ucap Erick sambil menunjuk lokasi rumah ibunya.

