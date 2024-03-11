Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Lengkap BBM Pertamina Seluruh SPBU Indonesia per 11 Maret 2024

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 11 Maret 2024 |08:45 WIB
Harga Lengkap BBM Pertamina Seluruh SPBU Indonesia per 11 Maret 2024
Harga BBM (Foto: Okezone)
JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk tidak melakukan perubahan harga jual bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, per Maret 2024. Keputusan ini berlaku untuk Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Green 95, Dexlite dan Pertamina Dex.

Sehingga, harga BBM yang dijual Pertamina masih sama dengan Februari 2024 yang juga tidak berubah sejak 1 Januari 2024.

Adapun untuk harga saat ini diantaranya, Pertamax sebesar Rp 12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp 13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesarRp 14.400 per liter, Dexlite Rp 14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp 15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Sementara untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Namun demikian, penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Dengan demikian maka, berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU Seluruh Indonesia per hari ini, Senin (11/3/2024):

