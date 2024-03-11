Pertamina Efisiensi Biaya Rp19,3 Triliun Sepanjang 2023

JAKARTA – PT Pertamina (persero) meraih efisiensi biaya dan peningkatan laba hingga USD1,25 Miliar setara Rp19,4 triliun (kurs Rp15.531 per USD) di tahun 2023.

Capaian tersebut berasal dari program Cost Optimization yang dijalankan di seluruh Pertamina Grup. Sepanjang tahun 2023 sebanyak 301 program Cost Optimization dijalankan mulai dari strategi finansial maupun operasional. Hal ini menunjukkan kinerja bisnis perusahaan energi plat merah kini semakin gesit, lincah dan efisien.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyampaikan apresiasinya kepada seluruh tim yang memberikan kontribusi luar biasa untuk mencapai hasil ini. Keberhasilan ini merupakan bukti bahwa Pertamina sanggup beradaptasi dan berinovasi.

"Upaya ini tidak sekedar memangkas biaya, tetapi juga mengubah dan meningkatkan model operasional secara menyeluruh. Dampaknya luar biasa tahun 2023 seluruh program cost optimization di Pertamina Grup berkontribusi hingga USD1,25 Miliar," ujar Nicke dalam keterangan resminya, Senin (11/3/2024).

BACA JUGA: Harga Lengkap BBM Pertamina Seluruh SPBU Indonesia per 11 Maret 2024

Nicke menambahkan, keberhasilan dalam optimasi biaya sangat berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan dan laba perusahaan. Dengan operasi yang lebih efisien, Pertamina mampu mengoptimalkan potensi pendapatan yang lebih besar dan menjadi pemimpin di bisnis energi nasional.