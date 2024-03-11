Segini Gaji Pilot dan Kopilot Maskapai Penerbangan Batik Air

JAKARTA - Segini gaji pilot dan kopilot maskapai penerbangan Batik Air yang tengah viral. Lantaran pilot dan kopilot Batik Air rute Kendari-Jakarta yang dikabarkan tertidur saat mengemudikan pesawat selama 28 menit sempat keluar jalur penerbangan.

Untuk itu beberapa warganet penasaran mengenai gaji pilot dan kopilot. Apalagi dengan kasus pilot yang ketiduran membuat warganet jadi ingin tahu. Lantas berapa gajinya?

Ternyata segini gaji pilot dan kopilot maskapai penerbangan Batik Air sekira Rp30 juta hingga Rp40 juta. Perlu diingat, gaji ini hanya perkiraan dan belum dihitung jam terbang alias pilot senior maupun pilot rute internasional. Nominal tersebut belum termasuk segala tunjangan yang diberikan oleh pihak maskapai.

Adapun faktor yang mempengaruhi gaji pilot seperti berikut:

- Maskapai penerbangan tempat pilot tersebut bekerja.

- Total jam terbang sang pilot.

- Masa kerja dan tingkatan/pangkat/jabatan masing-masing pilot.