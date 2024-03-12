Advertisement
HOT ISSUE

Tarif Naik, Tol Jakarta Cikampek Terintegrasi Jalan Layang MBZ Pangkas 60% Waktu Perjalanan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 12 Maret 2024 |13:34 WIB
Tarif Naik, Tol Jakarta Cikampek Terintegrasi Jalan Layang MBZ Pangkas 60% Waktu Perjalanan
Jalan Tol Naik (Foto: Jasa Marga)
JAKARTA - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) menyebut tol Jakarta-Cikampek dengan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed (MBZ) terintegrasi dinilai mampu memangkas waktu tempuh perjalanan lebih dari 60%.

Direktur Bisnis JTT, Pratomo Bimawan Putra, mengatakan angka tersebut merupakan hitungan saat kondisi lalu lintas normal, di mana menggunakan aplikasi peta digital dengan simulasi jika pengguna jalan tol berkendara dari Interchange Cawang, kemudian menggunakan Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan melanjutkan perjalanan melalui Jalan Layang MBZ menuju Purwakarta.

Dalam perhitungannya, pengguna jalan akan menempuh perjalanan menuju Purwakarta dengan jarak sekitar 87,7 kilometer (Km) dengan waktu tempuh yang dibutuhkan hanya 1 jam 7 menit.

Jika dibandingkan dengan perjalanan menuju Purwakarta tanpa menggunakan jalan tol, pengguna jalan akan menempuh jarak 98,1 Km melalui Jalan Pantura dengan waktu tempuh lebih lama yaitu 3 jam 2 menit.

Hal ini menunjukkan penghematan waktu perjalanan yang sangat signifikan lebih dari 60%.







