Bandara Bali Kembali Dibuka Usai Nyepi 2024, Ini Maskapai Pertama yang Landing

JAKARTA - Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali kembali dibuka, Selasa, setelah ditutup sementara untuk memperingati Hari Raya Nyepi, dengan kedatangan pesawat pertama dari Hong Kong.

“Untuk penerbangan internasional, pesawat yang datang pertama adalah maskapai Hongkong Airlines dengan nomor penerbangan HX 707 dari Hong Kong pada pukul 06.41 Wita,” kata General Manager Bandara I Gusti Ngurah Rai Handy Heryudhitiawan dikutip Antara, Selasa (12/3/2024).

Handy mengatakan penutupan operasional bandara berlangsung sejak Senin (11/3/2024) pukul 6.00 WITA hingga Selasa, pukul 6.00 Wita.

Sejak pagi bandara yang terletak di Bali selatan itu tidak hanya kedatangan pesawat namun juga melayani keberangkatan, dengan tujuan pertama setelah Nyepi yaitu Manila menggunakan maskapai Cebu Pacific dengan nomor penerbangan CEB 280 pada pukul 08.47 WITA.

Di terminal domestik, Bandara I Gusti Ngurah Rai juga mulai melaksanakan penerbangan reguler seperti keberangkatan pertama oleh maskapai Citilink Indonesia dengan nomor penerbangan CTV 1672 tujuan Lombok pada pukul 08.06 WITA.