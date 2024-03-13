Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat keLevel 7.500

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang menguat untuk menguji 7.500-7.617.

BACA JUGA: IHSG Dibayangi Aksi Ambil Untung Usai Libur Panjang

"Worst case penguatannya akan cenderung terbatas ke 7.500 dan selanjutnya akan terkoreksi kembali ke area 7.238," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (13/3/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.238, 7.197 dan resistance 7.420, 7.492.

BACA JUGA: IHSG Awal Ramadhan Diproyeksi Koreksi Sehat

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AMRT - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.700-2.770

Target Price: 2.830, 2.950

Stoploss: below 2.630