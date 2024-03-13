Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat keLevel 7.500

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |08:43 WIB
Riset MNC Sekuritas: IHSG Berpeluang Menguat keLevel 7.500
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang menguat untuk menguji 7.500-7.617.

"Worst case penguatannya akan cenderung terbatas ke 7.500 dan selanjutnya akan terkoreksi kembali ke area 7.238," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (13/3/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.238, 7.197 dan resistance 7.420, 7.492.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

AMRT - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2.700-2.770

Target Price: 2.830, 2.950

Stoploss: below 2.630

