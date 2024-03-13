JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) masih berpeluang menguat untuk menguji 7.500-7.617.
"Worst case penguatannya akan cenderung terbatas ke 7.500 dan selanjutnya akan terkoreksi kembali ke area 7.238," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (13/3/2024).
Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.238, 7.197 dan resistance 7.420, 7.492.
Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.
AMRT - Buy on Weakness
Buy on Weakness: 2.700-2.770
Target Price: 2.830, 2.950
Stoploss: below 2.630