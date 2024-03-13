Mengenal Orang Terkaya Sepanjang Masa, Seorang Muslim Taat

JAKARTA - Mengenal orang terkaya sepanjang masa yang ternyata seorang muslim. Gelar orang terkaya sepanjang masa dipegang oleh Mansa Musa.

Mansa Musa adalah penguasa Afrika Barat di abad ke-14 yang amat sangat kaya sampai-sampai saking dermawannya, sedekah yang ia berikan menghancurkan perekonomian suatu negeri.

"Jumlah kekayaan Musa jika dihitung di masa kini sungguh luar biasa sampai-sampai hampir mustahil untuk benar-benar memahami betapa kaya dan berkuasanya ia saat itu," ungkap Guru Besar Sejarah di Universitas California Rudolph Butch Ware dilansir dari BBC, Rabu (13/3/2024).

Mansa Musa "lebih kaya daripada apa yang orang bayangkan", ujar Jacob Davidson yang menulis tentang raja Afrika tersebut untuk situs Money.com tahun 2015 lalu.

Pada tahun 2012, situs web AS Celebrity Net Worth memperkirakan jumlah kekayaan Musa berada di angka USD400 miliar atau sekitar Rp5,72 kuadriliun, namun sejarawan ekonomi satu suara bahwa kekayaannya tak mungkin diejawantahkan ke dalam angka.