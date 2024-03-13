Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bisnis The Body Shop di AS Bangkrut

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |04:10 WIB
Bisnis The Body Shop di AS Bangkrut
The Body Shop bangkrut (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Bisnis The Body Shop di Amerika Serikat bangkrut. The Body Shop menutup operasinya di AS setelah mengajukan kebangkrutan usai mengajukan likuidasi Bab 7 di New York minggu lalu.

Dilansir dari NBCNews, jaringan ritel yang berbasis di Inggris ini akan menjual aset tertentu untuk membayar kembali kreditornya. Awal bulan ini, toko kecantikan tersebut mengonfirmasi telah mengajukan restrukturisasi di negara asalnya, Inggris, serta di Kanada.

Meskipun beberapa toko di negara-negara tersebut akan tetap buka, The Body Shop mengindikasikan bahwa mereka akan menutup toko lainnya di AS.

Halaman:
1 2
