HOME FINANCE HOT ISSUE

Diduga Selingkuh dengan Pedangdut Tisya Erni, Berikut Sumber Kekayaan Aden Wong

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 13 Maret 2024 |05:09 WIB
Diduga Selingkuh dengan Pedangdut Tisya Erni, Berikut Sumber Kekayaan Aden Wong
Sumber kekayaan Aden Wong (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ini sumber kekayaan Aden Wong yang diduga selingkuh dengan pedangdut Tisya Erni. Kedua namanya viral dikarenakan membuat sang istri bernama Amy asal Warga Negara Korea Selatan ini berpisah dengan empat anaknya.

Tentunya netizen ingin tahu seberapa kaya Aden Wong hingga Tisya Erni mau mengambil paksa keempat anak dari Amy. Sebab, dikabarkan pria asal Singapura ini seorang pengusaha.

Ternyata ini sumber kekayaan Aden Wong yang diduga selingkuh dengan pedangdut Tisya Erni yakni dari penghasilannya bekerja sebagai pengusaha. Dia dikabarkan menjabat sebagai Direktur Regional di sebuah perusahaan ternama di dunia, yakni DP.

Perusahaan yang dipimpin Aden Wong sendiri bergerak dibidang penyedia logistik melingkupi pembangunan terminal maritim dan darat hingga layanan kelautan hingga kawasan industri.

Pada 2022, Aden sendiri sempat bertemu dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi untuk membicarakan kerjasama antara perusahaannya dengan Indonesia. Selain itu, karier Aden Wong sendiri bisa dikatakan sudah cukup mentereng lantaran pernah menjadi CEO di perusahaan swasta di Singapura, konsultan, Kepala Bagian Bisnis, Asisten Manager hingga Manager.

Halaman:
1 2
