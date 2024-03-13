Nelayan Cuan, RI Geber Ekspor Rajungan

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan berbagai upaya untuk memasarkan produk rajungan Indonesia. Hal ini guna mendorong kesejahteraan masyarakat yang melakukan budidaya komoditas tersebut.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun mendorong jajarannya untuk meningkatkan produksi rajungan.

"Langkah tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari mencari dan membudidayakan komoditas rajungan," ujarnya, Rabu (13/3/2024).

KKP juga menggandeng Forum Komunikasi Nelayan Rajungan Nusantara dan Startup Fishlog guna memperkuat pemasaran rajungan tangkapan nelayan.

"Rajungan merupakan salah satu dari 5 komoditas prioritas KKP dan tentu kami akan berkomitmen untuk menjaga komoditas ini sebagai produk perikanan sustainable yang diperoleh dengan cara-cara yang ramah lingkungan," ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo.

Budi memaparkan nilai ekspor rajungan mencapai USD448 juta pada tahun 2023. Selain itu, secara sosial, komoditas ini memberikan penghidupan bagi sekitar 90.000 nelayan rajungan dan 180.000 pengupas yang mengolah rajungan.

Adapun Forum Komunikasi (Forkom) Rajungan Jepara merupakan kumpulan nelayan rajungan yang menangkap dan menjual rajungan ke pengepul. "Dari sisi hulu, Sustainable Fisheries Partnership (SFP) telah mendampingi para nelayan untuk menerapkan penangkapan rajungan secara berkelanjutan," urai Budi.