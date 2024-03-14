IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 7.426

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik naik tipis 0,07% atau 5,46 poin ke level 7.426 pada penutupan perdagangan sesi pertama, Kamis (14/3/2024).

Total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 8,72 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,94 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 783.309 kali. Adapun, sebanyak 271 saham harganya naik, 243 saham harganya turun dan 238 saham lain harganya stagnan.

Sebanyak tujuh sektor parkir di zona hijau, dipimpin sektor energi yang naik 1,83%, disusul sektor teknologi yang naik 0,91%, sektor industri naik 0,80%, sektor properti naik 0,28%, sektor kesehatan naik 0,20%, sektor infrastruktur naik 0,16% dan sektor non siklikal naik 0,06%.

Sedangkan, empat sektor lainnya mengalami koreksi, dengan sektor keuangan turun 0,61%, sektor siklikal turun 0,22%, sektor transportasi turun 0,13% dan sektor bahan baku turun 0,08%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,26% ke level 1.006, indeks MNC36 naik 0,14% ke level 386, indeks IDX30 naik 0,33% ke level 511, serta indeks JII naik 0,82% ke level 529.